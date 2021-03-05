В честь Международного женского дня 8 марта на вокзалах РЖД путешественниц ждут приятные сюрпризы. К празднику сотрудники РЖД подготовили и песни и подарки.

Как сообщает пресс-служба ОАО «РЖД», с 5 по 8 марта на ЖД вокзалах России женщинам будут дарить цветы и сладкие сувениры, в залах ожидания будут размещены плакаты с поздравлениями, по громкоговорящей связи прозвучат поздравления в исполнении известных актеров и певцов. Кроме того, поздравления для путешественниц прозвучат в поездах дальнего следования и в пригородных электричках. Перевозчики приготовили комплименты в виде цветов и шоколада.

В Волгограде 5 марта сотрудники вокзального комплекса споют для посетителей зала ожидания. Представители пригородной компании АО «Волгоградтранспригород» подарят пассажирам цветочные композиции и открытки.