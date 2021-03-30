26 марта 2021 года в заочной форме прошло собрание владельцев облигаций эмитента. По итогам были рассмотрены меры, которые позволят произвести выплаты инвесторам в более поздние сроки. Данные мероприятия не влияют на производственную деятельность «Концессий тепло- и водоснабжения»: оказание услуг теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения проходит в штатном режиме, компании осуществляют все текущие платежи в адрес своих контрагентов.

Формально представители инвесторов получили возможность обратиться в суд в связи с неисполнением эмитентом облигаций своих обязательств, где, в случае необходимости, будут рассмотрены их доводы. Это стандартная юридическая процедура, которая регулируется законом «О рынке ценных бумаг», проводимая в рамках урегулирования вопросов по облигационным займам. Она обеспечивает гарантии для инвесторов но не приведет к остановке производственной деятельности концессии.

Напомним, в настоящее время объем инвестиций, вложенных в водопроводно-канализационное хозяйство, составляет 6,4 млрд руб. В модернизацию теплового хозяйства концессии инвестировали 4,3 млрд руб.