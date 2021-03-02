Маршрутка №70а изменит протяженность маршрута. Начиная с 9 марта маршрутка станет ходить до Аэропорта.

Как сообщает РИАЦ, маршрут №70а, соединяющий Красноармейский район с Дзержинским, станет длиннее. После остановки «Оптовый рынок» в Дзержинском районе микроавтобусы продолжат движение по шоссе Авиаторов в сторону поселков Гумрак и Аэропорт до конечной у Международного аэропорта «Волгоград».

Решение удлинить вспомогательный маршрут № 70а было принято на основании запросов жителей поселков Аэропорт и Гумрак. На линии ежедневно будут работать 30 транспортных средств с комфортным интервалом движения в часы пик.

Отдаленные поселки по-прежнему обслуживает опорный маршрут № 6 «Железнодорожный вокзал – Аэропорт», на котором работают автобусы средней и большой вместимости.