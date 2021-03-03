В регионе стартовал экологический конкурс исследований, экопроектов и поделок «Первозданный мир», который проводится сотрудниками природного парка «Цимлянские пески». Участниками конкурса могут стать ребята от 12 до 17 лет. В этом году творческое состязание проводится в шестой раз.

Конкурс призван обратить внимание молодежи на проблемы особо охраняемых природных территорий и стимулировать у учащихся интерес к исследовательской и природоохранной деятельности. Мероприятие пройдет в заочной форме; работы будут приниматься до 14 мая этого года.

Для участия в первой номинации «Лучшая исследовательская работа» школьникам и студентам предложено направить материалы собственных экологических исследований, проведенных в природных парках, в области экологии водных объектов и водопользования, популяций редких или отдельных видов растений и животных. В рамках второй номинации «Лучший проект» конкурсанты могут предложить экологические проекты на одну из тем: растительный мир, мир животных, экологический туризм (экологические тропы, экскурсии), водные экосистемы. И, наконец, от участников номинации «Декоративно — прикладное творчество «Мир природы» сотрудники природного парка ждут работы природоохранной тематики, выполненные из пластика, бумаго- и тестопластика, бисера, природных материалов. Приветствуются поделки в любой технике: вышивка, макраме, гобелен, валяние, флористика, роспись по стеклу. Важно отметить, что готовую композицию необходимо сфотографировать и отправить в природный парк ее фото.

На областном этапе конкурса оцениваются индивидуальные работы, ставшие победителями внутри учебного заведения.

С вопросами об организации и проведении конкурса можно обращаться в природный парк «Цимлянские пески» по телефону 8 (84474) 6-31-94 либо электронной почтой [email protected]