Теперь «Сарептскую азбуку» можно изучат по средствам интернета. Каждую неделю на онлайн-ресурсах музея-заповедника «Старая Сарепта» будет выходить тематический материал, знакомящий с важными для Сарепты понятиями, которые вошли в историю. Первый тематический материал «А – Аптека» уже появился на просторах сети.

Как сообщает пресс-служба музея, первый материал знакомит с выставкой «Дом сарептского аптекаря», которая занимает 3 музейных зала и знакомит с интерьерами аптечного зала и жилых комнат сарептского аптекаря конца XIX – начала XX века. В доме сарептского аптекаря можно было не только купить лекарства, но и выпить чашечку парового кофе, горячего шоколада и степного чая вместе с пирожными в ожидании приготовления необходимых лекарств. Модницы всей округи спешили к сарептскому аптекарю, чтобы купить у него губную помаду.

Также сотрудники музея напоминают, что в сувенирной лавке музея-заповедника «Старая Сарепта» вы можете приобрести полное издание «Сарептской азбуки» на 64 страницах. Проводник по сарептскому алфавиту – наш кот Горчичник. Познавательная книжка-раскраска с крупными картинками и увлекательными заданиями станет отличным подарком для детей любого возраста. Стоимость: 150 руб.