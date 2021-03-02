Билайн Бизнес выяснил, сколько тратят на подарки к 8 Марта мужчины и женщины, а также какие подарки в этом году ждут представительницы прекрасного пола.

Для проведения исследования использовался собственный сервис «Мобильные опросы», который позволил опросить 1000 мужчин и женщин различных возрастных групп по всей России всего за 1 день. Эта услуга помогает бизнесу создавать и развивать свои продукты на основе изучения мнений потребителей и использования технологий больших данных.

Данные, полученные в результате исследования, позволили сделать интересные выводы.

Несмотря на то, что 50% мужчин и 78% женщин заявляют, что они искренне любят праздник 8 Марта, мужчины и женщины тратят на него разную сумму. Подарки дешевле 500 рублей на 8 Марта предпочитают дарить 28% женщин и только 9 % мужчин. Около трети мужчин тратят на подарок до 1500 до 3000 рублей, еще столько же выделяют из своего бюджета на подарок до 1500 рублей. Средний чек на один подарок у мужчин почти в 3 раза больше, чем на подарок, который покупает в этот день женщина.

Как выяснилось, половина женщин мечтают получить в подарок цветы или косметику, 21% — деньги, 17% — украшения, 14% — гаджет. Далее в порядке убывания интереса идут подарочные сертификаты, одежда, билеты на концерт, бытовая техника.

Интересно, что на каждого мужчину и женщину в среднем приходится 4-5 подарков. Несмотря на стремительный переход в интернет-покупки в период пандемии, 78% женщин и 76% мужчин все же предпочитают выбирать подарки офлайн. Чаще всего подарки выбирают заранее. 48% женщин и 56% мужчин в основном покупают подарки за 1-2 дня. Женщины по-прежнему не любят спонтанностей и подарки в день праздника покупают 5%, в то время как 16,2% мужчин отправляются на поиски подарков непосредственно 8 марта.