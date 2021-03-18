Тепличные хозяйства региона продолжаются развиваться, что способствует замещению импортной продукции в торговой сети региона. С начала текущего году в теплицах было собрано 15,4 тысячи тонн овощей. Уже сейчас Волгоградская область входит в пятерку российских лидеров по производству овощной продукции закрытого грунта.

По информации комитета сельского хозяйства Волгоградской области, за последние 6 лет в регионе площадь теплиц выросла в 2,5 раза — до 115 га. Только в 2020 году введено 5 гектаров новых современных комплексов. Валовой сбор в прошлом году составил порядка 88 тысяч тонн — это более чем в 2 раза больше уровня 2014 года (35,8 тысячи тонн). Урожайность тепличного производства выросла в 3,5 раза — сегодня на предприятиях региона с квадратного метра собирают до 70 килограммов продукции.

Помимо роста объема продукции на предприятиях отрасли продолжают совершенствовать и само производство, внедряя современные технологии. Так, на площадке предприятия ГУП ВОСХП «ЗАРЯ» создана лаборатория полного цикла по воспроизводству энтомофагов. Ранее полезные насекомые закупались за рубежом. Применение природных защитников растений от вредителей избавляет от необходимости использовать химические препараты. Производственная мощность новой лаборатории позволяет произвести достаточное количество биоагентов не только для собственных нужд, но и для реализации излишков другим организациям. Первая партия огурцов, выращенных с применением новой технологии, уже поступила на реализацию.