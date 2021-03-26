Начиная с 1 апреля оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России было принято решение возобновить международное авиасообщение.

Как сообщает пресс-служба Международного аэропорта Волгограда, сейчас ведется активная работа по возобновлению и открытию полетных программ (как регулярных, так и чартерных рейсов) по наиболее востребованным направлениям.

В аэропорту Волгограда принимаются все меры профилактики распространения коронавирусной инфекции. В здании терминала действует обязательный масочный режим, организовано информирование пассажиров о необходимости использования средств индивидуальной защиты при нахождении на территории аэропорта и на борту воздушного судна. В случае отсутствия у пассажира масок и/или перчаток они могут быть приобретены непосредственно в аэропорту.

Также на территории воздушной гавани созданы условия для соблюдения социального дистанцирования: на полу нанесена специальная разметка, информирующая пассажиров о необходимости находиться на расстоянии полутора метров друг от друга. Проводится профилактическая уборка всех помещений с использованием дезинфицирующих средств, усилен контроль систем кондиционирования и вентиляции.

Доступные международные направления полетов будут анонсированы дополнительно по итогам согласования и утверждения полетных программ авиакомпаний.