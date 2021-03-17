Для некоторых пригородных электричек в связи с ремонтно-путевыми работами меняется расписание. Изменённое расписание будет действовать в марте-апреле.

Как сообщает пресс-служба ОАО «РЖД», в марте-апреле на перегоне Колоцкий – Качалино Волгоградского региона Приволжской железной дороги будут проводиться плановые ремонтно-путевые работы, которые необходимы для обеспечения безопасности и надежности перевозок. В связи с этим с 22 марта по 3 апреля изменится время отправления и прибытия пригородных поездов, курсирующих по маршрутам Арчеда – Волгоград-1 и обратно, а также Петров Вал – Качалино и обратно.

Обращаем внимание пассажиров, что 24 марта (на один день) из расписания будет выведено несколько пригородных поездов, следующих по маршруту Волгоград-1 – Качалино и обратно.