На просторах интернета рецептов блинов сейчас пруд пруди, но все мы всё равно ищем рецепт именно для себя. Вот мы и подумали, что наш рецепт тоже лишним не будет.
Итак, нам понадобятся:
кефир 2,5% — 1 литр;
вода — 1 литр;
яйца — 2 крупных;
подсолнечное масло — 200 мл;
сахар — 60 гр (для сладких грамм 100 — 120);
соль — половину чайной ложки;
разрыхлитель — половину чайной ложки;
мука — сколько понадобится (так, чтобы тесто равномерно распределялось по сковороде, но было не слишком жидким) обычно это грамм 500-700, смотря какая мука.
Все смешиваем блендером на высокой скорости и смотрим на консистенцию теста, если слишком жидкое добавьте ещё муки, если слишком густое, то воды. Затем выпекайте блины на хорошо разогретой сковороде с двух сторон.