На просторах интернета рецептов блинов сейчас пруд пруди, но все мы всё равно ищем рецепт именно для себя. Вот мы и подумали, что наш рецепт тоже лишним не будет.

Итак, нам понадобятся:

кефир 2,5% — 1 литр;

вода — 1 литр;

яйца — 2 крупных;

подсолнечное масло — 200 мл;

сахар — 60 гр (для сладких грамм 100 — 120);

соль — половину чайной ложки;

разрыхлитель — половину чайной ложки;

мука — сколько понадобится (так, чтобы тесто равномерно распределялось по сковороде, но было не слишком жидким) обычно это грамм 500-700, смотря какая мука.

Все смешиваем блендером на высокой скорости и смотрим на консистенцию теста, если слишком жидкое добавьте ещё муки, если слишком густое, то воды. Затем выпекайте блины на хорошо разогретой сковороде с двух сторон.