Каждый российский гражданин призывного возраста обязан отслужить в войсках РФ. Ежегодно в стандартных правилах по проведению призыва происходят некоторые перемены. Как следствие, многие призывники интересуются, какие сроки весеннего призыва в 2021 году.

Общие правила призыва

Обычно начало весеннего призыва приходится на 1 апреля, а окончание – на 15 июля. В этот период парням призывного возраста отправляется повестка в военный комиссариат. Это требует прохождения медицинского освидетельствования.

Когда будут получены результаты медосмотра, врачи призывной комиссии присваивают молодому человеку категорию годности и выносят решение о возможности его призыва на воинскую службу.

Будут ли изменения в сроках весенней призывной кампании в 2021 году

Призывная кампания весной 2021 года, как обычно, начнется 1 апреля и будет продолжаться до 15 июня. Предусмотрены некоторые смещения в сроках призыва для отдельных категорий призывников:

Для граждан призывного возраста, проживающих на Крайнем Севере, призывная кампания начнется 1 мая. Аналогичная отсрочка предоставляется и преподавателям, это требуется для принятия экзаменов у учащихся.

Для призывников из сёл и деревень призывная комиссия в весенний период была отменена. По мнению российского правительства, сельские жители весной должны быть заняты в домашнем хозяйстве, а в осенний период, когда будет собран урожай, они могут быть призваны на армейскую службу.

Изменения в сроках срочной службы не предвидятся. Юноши должны служить в российских войсках в течение 12 месяцев.

Кто может не служить в армии в 2021 году

Кроме граждан, признанных негодными для службы в армии из-за заболеваний, весенний призыв в 2021 году не распространяется на таких призывников:

сотрудников ФСБ, МВД и МЧС;

лиц, у которых есть непогашенная судимость;

граждан, находящихся под следствием;

студентов ВУЗов, обучающихся в очном формате;

субъектов, состоящих в браке и имеющих двух и больше детей;

отцов, самостоятельно воспитывающих детей.

Отсрочка от воинской службы предоставляется:

юношам, у которых есть беременная жена на сроке в 26 недель и более;

лицам, воспитывающим ребенка-инвалида, которому не исполнилось 3 лет;

гражданам, ухаживающим за больным родственником.

Стоит заметить, что для получения отсрочки необходимо документами подтвердить свой статус. Если же до завершения призывной кампании молодой человек не успевает представить нужные справки, его отправят в армию для прохождения службы.