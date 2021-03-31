Посещение лесов будет ограничен на период с 27 апреля по 17 июня. В это время леса будут обрабатываться от вредителей. Соответствующий приказ накануне, 29 марта, подписала председатель регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Виктория Романова.

Как сообщает РИАЦ, данное решение принято в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах, в связи с проведением работ по ликвидации очагов вредных организмов авиационным и наземным способами с применением пестицидов.

В частности, в Ольховском лесничестве санобработка зеленых насаждений от вредителей будет приводиться с 25 апреля по 15 мая; в Калачевском — с 27 апреля по 17 мая; в Иловлинском борьба будет двукратной – с 27 апреля по 17 мая и 20 мая по 9 июня. С полным списком обрабатываемых территорий и сроков можно ознакомиться на официальном сайте Олкомприроды.