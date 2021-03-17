В преддверии пожароопасного сезона в регионе начали выжигать сухую растительность. Отжиг камыша и другой растительности ведется во всех городских районах. Мероприятия проводятся в соответствии с утвержденными планами и под контролем сотрудников Комитета гражданской защиты населения и пожарной охраны.

Как сообщает городская администрация, основная задача контролируемого пала сухостоя – предупредить возникновение возгораний в период весенней уборки городских территорий, а также ландшафтных пожаров в жаркие летние месяцы. Мероприятия по контролируемому палу проводятся на территориях, где нет угрозы распространения огня на жилые дома и объекты инфраструктуры, с соблюдением всех необходимых мер безопасности, регламентированных правилами противопожарного режима.

Перед проведением мероприятий территория тщательно осматривается специалистами, с нее вывозятся все горючие предметы и материалы, площадка очищается и отделяется противопожарной минерализованной полосой. Пал проводится при отсутствии ветра небольшими участками. После проведения комплекса обследований на территории производится отжиг, по завершении которого специалисты еще раз осматривают местность, чтобы исключить тлеющие очаги возгорания.