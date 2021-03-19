Дамская сумочка давно стала непременным атрибутом современной женщины: спешит ли она куда-то среди городского шума, опаздывает ли на деловую встречу или вечером посещает театр – в руках у нее обязательно будет эта узнаваемая деталь гардероба. Мы привыкли к самым разнообразным формам, моделям и дизайну женских сумочек, но неизменным остается одно – удачно подобранная, она всегда подчеркивает и дополняет костюм, легкость и изящность фигуры, формирует образ владелицы. Особенно если это изделие известного бренда, например, сумка balenciaga.
Немного истории
Balenciaga – всемирно известный французский Модный дом, основанный испанцем Кристобалем Баленсиага в 1914 году. Более чем за 100 лет существования бренд прочно укрепился в мире моды благодаря неизменно успешным коллекциям одежды, обуви и аксессуаров, в том числе известным во многих странах разнообразным моделям женских сумочек. В Лас-Вегасе, например, есть магазин, который занимается только линией аксессуаров.
В наши дни
Сегодня сумки баленсиага, а также многих других известных брендов можно приобрести и в Москве, обратившись в компанию US Мall – первому маркетплейсу американских магазинов в России. Кроме сумочек, на сайте можно ознакомиться с очень богатым выбором различной фирменной одежды. Ассортимент дамских сумок предоставляет большой выбор покупательницам:
- традиционной для лейбла формы, средних размеров для ношения на руке или на плече;
- очень стильные, небольшие, с короткими ручками;
- изящные вечерние экземпляры для похода в театр;
- классические клатчи для вечерних туалетов;
- кошельки разных размеров;
- различные сумочки с креплением на поясе;
- рюкзаки;
- легкие кросс-боди и другие.
Все выполнено в модном брендовом стиле, с узнаваемым фирменным знаком и из высококачественных материалов. Эти изделия ни одну модницу не оставят равнодушной.
Вот что дает своей владелице сумка баленсиага:
- обладание продукцией премиум класса;
- узнаваемость бренда на расстоянии;
- историю и репутацию Модного дома, одевающего известных во всем мире людей;
- материалы высшего сорта;
- очень модный стильный вид;
- возможность прикоснуться к воплощенным идеям модельера Демнии Гвасалия.
Женщина, включившая в свой гардероб сумочку Balenciaga, сразу выгодно выделяется из общего потока людей – креативный дизайн, высокое качество изготовления всегда делают эту продукцию узнаваемой.