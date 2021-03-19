Дамская сумочка давно стала непременным атрибутом современной женщины: спешит ли она куда-то среди городского шума, опаздывает ли на деловую встречу или вечером посещает театр – в руках у нее обязательно будет эта узнаваемая деталь гардероба. Мы привыкли к самым разнообразным формам, моделям и дизайну женских сумочек, но неизменным остается одно – удачно подобранная, она всегда подчеркивает и дополняет костюм, легкость и изящность фигуры, формирует образ владелицы. Особенно если это изделие известного бренда, например, сумка balenciaga.

Немного истории

Balenciaga – всемирно известный французский Модный дом, основанный испанцем Кристобалем Баленсиага в 1914 году. Более чем за 100 лет существования бренд прочно укрепился в мире моды благодаря неизменно успешным коллекциям одежды, обуви и аксессуаров, в том числе известным во многих странах разнообразным моделям женских сумочек. В Лас-Вегасе, например, есть магазин, который занимается только линией аксессуаров.

В наши дни

Сегодня сумки баленсиага, а также многих других известных брендов можно приобрести и в Москве, обратившись в компанию US Мall – первому маркетплейсу американских магазинов в России. Кроме сумочек, на сайте можно ознакомиться с очень богатым выбором различной фирменной одежды. Ассортимент дамских сумок предоставляет большой выбор покупательницам:

традиционной для лейбла формы, средних размеров для ношения на руке или на плече;

очень стильные, небольшие, с короткими ручками;

изящные вечерние экземпляры для похода в театр;

классические клатчи для вечерних туалетов;

кошельки разных размеров;

различные сумочки с креплением на поясе;

рюкзаки;

легкие кросс-боди и другие.

Все выполнено в модном брендовом стиле, с узнаваемым фирменным знаком и из высококачественных материалов. Эти изделия ни одну модницу не оставят равнодушной.

Вот что дает своей владелице сумка баленсиага:

обладание продукцией премиум класса;

узнаваемость бренда на расстоянии;

историю и репутацию Модного дома, одевающего известных во всем мире людей;

материалы высшего сорта;

очень модный стильный вид;

возможность прикоснуться к воплощенным идеям модельера Демнии Гвасалия.

Женщина, включившая в свой гардероб сумочку Balenciaga, сразу выгодно выделяется из общего потока людей – креативный дизайн, высокое качество изготовления всегда делают эту продукцию узнаваемой.