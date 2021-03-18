В Волгограде начался набор на новый мастер-класс для экскурсоводов. Ознакомительная экскурсия для экскурсоводов будет проходить 26 марта в 15:00 в музее истории Приволжской железной дороги в рамках проекта «Мастер-классы для экскурсоводов».

Как сообщают организаторы, мастер-классы проводятся как для начинающих экскурсоводов, так и для профессионалов, желающих повысить свой уровень мастерства. В этот раз участники проекта познакомятся с экспозицией и узнают об особенностях проведения экскурсий в музее истории Приволжской железной дороги.

Музей истории Приволжской железной дороги открыт с 1967 года. Среди экспонатов представлены: образцы современной железнодорожной формы командного состава и машинистов, пассажирские и служебные железнодорожные билеты 1862 года, образцы первых рельсов, фотографии и многое другое.

Организатором Проекта выступает государственное автономное учреждение Волгоградской области «Агентство развития туризма».

Мастер-класс проводится только по предварительной записи.

Записаться и получить дополнительную информацию можно по телефону (8442) 52-98-93.