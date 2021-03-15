В регионе внесли изменения в постановление губернатора Волгоградской области №179, направленного на предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории региона. Основные изменения касаются людей старше 65 лет. Для них с 20 марта возобновляется продажа социальных электронных проездных документов, а с 1 апреля в полном объеме заработают межмуниципальные — «дачные» — транспортные маршруты.

Согласно документу ношение перчаток теперь носит рекомендательный характер. Жителям Волгоградской области рекомендуется соблюдать перчаточный режим в местах приобретения товаров, при посещении органов государственного самоуправления, госучреждениях при получении соответствующих услуг, в общественном транспорте, в том числе такси — положение действует с момента опубликования постановления. При этом для сотрудников, деятельность которых связана с обслуживанием граждан, обязательное ношение перчаток продолжает действовать.

Гражданам старше 65 лет до 1 октября продлена возможность подачи заявлений без личного посещения учреждений о праве на меры социальной поддержки и социальную помощь.