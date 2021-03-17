FUJIFILM представляет уникальную камеру моментальной печати Instax mini LiPlay – первый гибридный гаджет серии Instax mini, который умеет воспроизводить звук. Устройство выпускается в трех стильных цветах – элегантный черный, розовое золото, белый мрамор.

Пять фактов об Instax mini LiPlay:

Самая миниатюрная и легкая модель среди линейки Instax (всего 255 г, для сравнения – Instax mini 9 весит 355 г);

Уникальная функция – печатать фотокарточку со звуком (звук сохраняется на QR-коде и воспроизводится с помощью любого смартфона);

Гибридные свойства (можно выбрать фото для печати, использовать фильтр или рамку);

Возможность использовать камеру как принтер и печатать фотографии со смартфона с помощью Bluetooth;

Доступная цена – 12.990 руб.

Главным отличием от всех моделей камер моментальной печати является возможность воспроизвести звук. Теперь воспоминания на фотокарточках будут говорить! Все просто – печатаем фотокарточку с QR-кодом (цвет QR-кода можно выбрать), наводим камеру смартфона на снимок и слушаем все, что происходило в тот самый момент.

Instax mini LiPlay можно использовать как принтер – выбираем любую сохраненную на смартфоне фотографию и через Bluetooth отправляем ее на печать.

Автоматический контроль экспозиции активируется при нажатии копки спуска затвора. Он определит яркость пространства и настроит оптимальную скорость затвора и интенсивность вспышки, поэтому даже в темной комнате снимки получатся четкими. Групповой снимок можно сделать с помощью таймера и функции «remote shooting», поиграть с настроением фотоснимка с помощью фильтров, а превратить фотокарточку в настоящий фото шедевр – с помощью 30 ярких рамок внутри камеры. Для удобства пользователей на боковой панели камеры есть три кнопки, на которые можно запрограммировать любимые рамки, чтобы они всегда оставались под рукой.

Камеры моментальной печати Instax появились в 1998 году в Японии и пользуются популярностью уже более 20 лет. Сегодня Instax продается в 100 странах мира, включая Европу, Америку и другие страны. С выходом Instax mini LiPlay моментальная печать фотографий выходит на новый уровень. Instax – это не только самый легкий и быстрый способ получить печатную фотографию, но и необычный аксессуар и высокое качество пленочной фотографии.

Основные технические характеристики:

Камера Instax mini LiPlay Пленка FUJIFILM instax mini film Размер фотоснимка 62 mm × 46 mm Светочувствительная матрица 1/5, тип CMOS, фильтр основных цветов Управление экспозицией Программная АЭ Экспозиция От −2,0 EV до +2,0 EV (шаг 1/3 EV) Эффекты для изображения 6 фильтров, 10 рамок (3 доступны с помощью кнопок быстрого выбора) Запись звука Звук записывается в течение приблизительно 10 секунд после нажатия и удерживания кнопки Время проявления фотоснимка 90 сек. (зависит от температуры помещения) Вспышка Автовспышка/принудительная вспышка/подавленная вспышка. Диапазон съемки со вспышкой: приблизительно от 50 см до 1,5 м Запоминающие устройства Внутренняя память, карта памяти micro SD/micro SDHC Емкость запоминающих устройств Приблизительно 45 изображений во внутренней памяти, приблизительно 850 изображений на 1 ГБ на карте памяти micro SD/micro SDHC Таймер Электронное управление, 2 и 10-секундная задержка, может быть остановлена в середине Источник питания Литий-ионная батарея (встроенного типа: несъемная) Возможное количество напечатанных изображений Приблизительно 100 (от полной зарядки) *Количество отпечатков зависит от условий использования. Время зарядки Приблизительно 2–3 часа *Время зарядки зависит от температуры. Размеры и вес 82,5 мм × 122,9 мм × 36,7 мм (без выступающих частей), приблизительно 255 г

Официальный сайт Instax: www.instaxmini.ru