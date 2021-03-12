Начиная с 11 марта для Волжской ГЭС начал действовать новый режим работы, установленный Росводресурсами. До 31 марта Волгоградский гидроузел будет работать со среднедекадными расходами воды 4800 – 5100 м³/с. Ранее, с 11 февраля по 10 марта 2021 г. режим работы был установлен с расходами воды 4800 — 5000 м³/с.

Как сообщает пресс-служба ПАО «РусГидро» — «Волжская ГЭС», режим работы Волгоградского гидроузла установлен с учетом предложений членов Межведомственной рабочей группы (МРГ) по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада на заседании в режиме видеоконференцсвязи 4 марта 2021 г. Решение принято с учетом складывающихся гидрологических условий и водохозяйственной обстановки в Волжско-Камском бассейне, а также предложений членов МРГ.

Гидрологические режимы подлежат оперативной корректировке в зависимости от того, как будут складываться погодные условия и водная обстановка.