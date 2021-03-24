Строительство комплекса биологической очистки на острове Голодном идет по графику. Сейчас рабочие уже монтируют основное оборудование воздуходувной станции. Ведется монтаж сразу пяти воздуходувных агрегатов.

По данным городской администрации, каждый аппарат, производительностью до 320 кубометров воздуха в секунду, устанавливается внутри здания на отдельном железобетонном фундаменте. После завершения установки основного оборудования специалисты приступят к монтажу электропроводки и воздуховодов. Также строители установят эксплуатационные лестницы и площадки, которые будут обеспечивать доступ персонала к агрегатам и запорной арматуре.

Когда станция будет введена в эксплуатацию, устанавливаемые агрегаты по системе воздуховодов будут подавать воздух в специальные бассейны-аэротенки и тем самым обеспечивать жизнедеятельность смеси микроорганизмов, которые очищают сточные воды от органических загрязнений. Вода, прошедшая аэротенки, будет отстаиваться, фильтроваться и дезинфицироваться на уже действующей станции ультрафиолетового обеззараживания. Производительность комплекса составит 134 тысячи кубометров стоков в сутки. После ввода в эксплуатацию, новый комплекс, вместе с уже действующими сооружениями, образует единую более эффективную и экологичную систему очистки стоков.