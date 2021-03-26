3 апреля в Волжском пройдут ежегодные соревнования по мотокроссу «Битва на Волге». В заездах примут участие спортсмены из Москвы, Пензы, Екатеринбурга, Тамбова, Астрахани и Воронежа, а также военнослужащие разведроты войсковой части №73420, которые проведут показательные выступления. Помимо этого все желающие смогу познакомиться с лучшими российскими образцами военной техники.

Как сообщает РИАЦ, соревнование имеет статус открытого кубка ДОСААФ России по мотоциклетному спорту, поэтому ожидается участие свыше сотни спортсменов со всех уголков нашей родины. Волжский представят полтора десятка гонщиков. Спортсмены будут выступать в личном и командном зачётах на мотоциклах в классах 65, 85, 125 кубических сантиметров, OPEN, OPEN-2 и «Ветераны».

Помимо захватывающих заездов, а также выставки военной техники и вооружений, гости мероприятия смогут посетить экспозицию «Сталинградский блиндаж», на которой поисковые отряды региона представят отечественные мотоциклы, экипировку и вооружение советских солдат времён Великой Отечественной войны.

Торжественная церемония открытия состоится 3 апреля в 11:00.