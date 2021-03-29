Посредством нового сервиса представители юридических лиц могут передать показания приборов учета, получить информацию о текущей задолженности, скачать счет на оплату, а также произвести оплату банковской картой в режиме онлайн.

Адрес нового сервиса https://lk.investvoda.ru/, ссылку на него можно найти на главной странице в разделе «Потребителям». Вход в личный кабинет производится с указанием ИНН юридического лица и пароля. Для получения пароля необходимо обратиться к куратору абонента. Реестр организаций с указанием кураторов можно найти по ссылке: https://investvoda.ru/?page_id=2166

Напоминаем, что для абонентов – физических лиц по-прежнему действует единый сервис АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Концессии теплоснабжения», расположенный по адресу https://lk.ivc34.ru/login. Единый сервис предоставляет возможность передачи показания приборов учета, оплаты услуг ЖКХ и получения данных о текущей задолженности. Ссылка на него размещена в разделе «Потребителям» на сайте ООО «Концессий водоснабжения» https://investvoda.ru/.

Повышение качества и доступности услуг – одна из основных задач ООО «Концессий водоснабжения».