Во время праздничный гуляний на Масленицу будет изготовлен огромный леденец. Его будут изготавливать на интерактивной площадке, которую представит Тракторозаводской район. Напомним, что праздник #Волгоград.ШирокаяМасленица состоится 14 марта с 12:00 до 17:00 в парке «Царицынском».

Как сообщает городская администрация, на протяжении всего праздника здесь будут печь блины, изготавливать леденцы в виде петушков и угощать ими всех желающих. В конце праздника на глазах зрителей кулинары приготовят гигантский леденец диаметром 1 метр. В праздничную программу «ЛеденецБлинMix» войдут концертные номера лучших коллективов Дворца культуры Тракторозаводского района, а также рэп-исполнителей и вокалистов-народников. В фотозоне, которую готовит район, установят надувные чашку и самовар.