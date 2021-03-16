Начиная с 16 марта рабочие приступят к монтажу пролетных строений мостового перехода через Нулевую продольную магистраль. Собранные металлические конструкции будут устанавливать на опоры с помощью тяжелой техники.

Как сообщает городская администрация, для повышения надежности конструкций пешеходного моста было принято решение вместо полуавтоматической сварки, использовать технологию автоматической сварки, для чего потребовалось привлечь дополнительную технику и оборудование. Поэтому изначально установленный срок проведения монтажных работ был скорректирован. Однако на общий срок строительства объекта это не повлияет: в течение февраля и первой половины марта специалисты, проведя тестовое сваривание образцов, успешно прошедших контроль качества, завершили подготовку всех пролетные строений к монтажу, и в настоящее время получено заключение экспертов и разрешение на их установку.

Во время работ по монтажу многотонных пролетных строений в целях обеспечения безопасности водителей вводится ограничение движения транспортных средств по Нулевой продольной магистрали на участке от ул. Комсомольской до ул. им 7-й Гвардейской. Чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, данные работы специалисты будут выполнять только в ночное время – с 20:00 до 7:00.