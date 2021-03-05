Мероприятия посвященные проводам зимы будут проходить в течение недели. В программу вошли: концерты, конкурсы, выставки и различные акции. Часть мероприятий будет проходить в онлайн-режиме, но основные гуляния «Волгоград. Широкая масленица» пройдут 14 марта в парке «Царицынский» в пойме реки Царица.

Волгоградцев и гостей города ждет большая концертная программа с 12:00 до 17:00 со сжиганием чучела масленицы в финале, а также работа интерактивных площадок. Сразу в нескольких торговых точках волгоградцам предложат блины с горячими напитками. Кроме того, здесь же будут подведены итоги городского конкурса на лучшую масленичную куклу. Праздники, посвященные проводам зимы, пройдут 13 и 14 марта в парках и скверах всех районов Волгограда.

В этом году начало масленичной недели совпадает с Международным женским днем – и поэтому уже с 8 марта муниципальные учреждения культуры приглашают волгоградцев принять участие в праздничных мероприятиях.

Так, Детская школа искусств «Воскресение» с 8 по 14 марта ежедневно будет выкладывать на сайте https://dshi-voskresenie.vgr.muzkult.ru/ творческие номера фольклорных и хореографических коллективов в онлайн-концерте «Ох, мала неделя масленая!». 10 марта онлайн концерт-представление отделения фольклорного искусства «Широкая масленица» представит для волгоградцев Детская школа искусств им. М.А.Балакирева (https://dshi-balakireva.vgr.muzkult.ru/ ). ВМУК «Централизованная система городских библиотек» организует выставки, рассказывающие о традициях проведения Сытной блинной недели. Их можно будет посетить: 5 марта — в библиотеке-филиале № 29 (ул. Российская, 16), 9 марта – в библиотеке-филиале № 4 им. Ю.В. Бондарева (ул. Дзержинского, 19). 10 марта библиотека-филиал № 33 на странице https://vk.com/id464255857 проведет онлайн мастер-класс по изготовлению обрядовой куклы «Домашняя Масленица». Фольклорный час-презентацию «Русская старинная, румяная да блинная» можно посетить 11 марта, заглянув в библиотеку-филиал № 21 (ул. им. 64-й Армии, 59). 12 марта праздничная встреча «Русские обрядовые праздники: Масленица» состоится в библиотеке-филиале № 1 (ул. Батова, 10).

Подробная программа праздничных мероприятий размещена на официальном сайте администрации Волгограда http://www.volgadmin.ru/d/list/adsfix/admvlg/i2925