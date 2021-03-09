Праздничные гулянья на Масленицу будут проходить уже в конце этой недели. Свои интерактивные площадки, посвященные проводам зимы, представят районные учреждения культуры. Праздник будет проходить 14 марта с 12:00 до 17:00 по уже сложившейся традиции в парке «Царицынском».

Как сообщает городская администрация, одну из самых ярких интерактивных площадок для волгоградцев готовят коллективы ДК Тракторозаводского района. На протяжении всего праздника здесь будут печь блины, изготавливать леденцы в виде петушков и угощать ими всех желающих. В конце праздника на глазах зрителей кулинары приготовят гигантский леденец диаметром 1 метр. В праздничную программу «ЛеденецБлинMix» войдут концертные номера лучших коллективов Дворца культуры Тракторозаводского района, а также рэп-исполнителей и вокалистов-народников. В фотозоне, которую готовит район, установят надувные чашку и самовар.

На площадке Ворошиловского района, подготовленной районным ДК, можно будет принять участие в уникальной масленичной эстафете «Эх, прокачу!», проверить себя на ловкость, выносливость, смекалку и силу, а также ощутить себя умелыми пилотами, прокатившись на метле, обойти все препятствия, сидя на русской печи, справиться с забегом с котелками на ухватах. Масленичные угощения – блины, баранки и чай станут отличным подарком для конкурсантов. Самых юных зрителей ждут веселые игры со скоморохами.

Интерактивную площадку под названием «Масленина сказка» подготовили творческие коллективы муниципальных учреждений Советского района. В красочной театрализованной зарисовке, артисты МБУК «Комплекс культуры и отдыха Советского района Волгограда» покажут зрителям сюжетные коллизии в атмосфере сказочной Руси. Яркие костюмы и современное музыкальное оформление помогут создать праздничное настроение. Здесь же будут работать сразу несколько фотозон с декорациями по мотивам русских народных сказок.

Кировский район на городском празднике представят сразу два учреждения культуры – ДК «Патриот» и Центр культуры и досуга «Авангард». МУК «ДК «Патриот» организует для волгоградцев мастер-классы по изготовлению оберегов и плетению ковриков из соломы. Развлекать гостей будут популярные коллективы ДК — фольклорный ансамбль «Забава» и вокальная группа «Зори вечерние». МУК «Центр культуры и досуга «Авангард» предложит горожанам фотозону и игры в народном стиле: «Кегли», «Перекатывание Колобка», «Коромысло», «Ходьба на пеньках» и многие другие.

Интерактивная площадка Красноармейского района Волгограда носит название «Медвежий угол». В течение всей программы зрители станут ее активными участниками – они будут танцевать, играть и соревноваться. Развлекать гостей будут артисты в костюмах героев русских сказок. Здесь же зрители услышат в исполнении народного ансамбля песни под аккомпанемент баяна. Волонтеры предложат всем желающим принять участие в соревнованиях «Веселые старты» — прыжки в мешках, перетягивание каната и другие, победителей ждут призы.