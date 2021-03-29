На главной высоте России будет проведен комплексный ремонт ещё девяти объектов. Такое решение было принято во время рабочей поездки заместителя Министра культуры РФ Сергея Обрывалина.

Как сообщает РИАЦ, Сергей Обрывалин напомнил, что работы по реставрации монумента «Родина — мать зовёт!» были проведены в строгом соответствии с утверждённой проектной документацией, в том числе в части применяемых материалов и технологий: «Минкультуры России ежеквартально проводит мониторинг состояния монумента после проведения реставрационных работ. Отмечу, что после зимнего периода, с учётом воздействия агрессивной среды и перепадов температур, на каждом памятнике образуются незначительные трещины и подтеки, которые устраняются в ходе текущего содержания памятника». В марте текущего года специалистами ведомства также было проведено обследование состояния монумента, по итогам которого дефекты, влияющие на конструктивные элементы, не выявлены.

Во время осмотра памятника-ансамбля на Мамаевом кургане были поставлены дальнейшие задачи по обновлению знаковых объектов главной высоты России. Так уже в 2022-2023 году на территории музея-заповедника приступят к реставрации ещё девяти объектов культурного наследия, в числе которых скульптуры «Скорбящая мать», «Стоять насмерть!», горельеф «Память поколений».

«По итогам проектирования Минкультуры России будет проработан вопрос финансирования комплексной консервации объекта «Руины мельницы Гергардта». Предварительно, на первоочерёдные противоаварийные мероприятия потребуется порядка 15 миллионов рублей», — отметил первый Сергей Обрывалин.