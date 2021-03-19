Музей-заповедник «Сталинградская битва» запустил межмузейную акцию «Спасибо ветеранам!», приуроченную ко Дню Победы.

Как сообщает РИАЦ, участниками акции могут стать все желающие, для этого необходимо записать короткое видео, в основе которого будет выражение благодарности ветеранам, и выложить его на своих страницах в социальных сетях.

Видеоролик может содержать небольшой образный рассказ о событиях, происходивших в годы Великой Отечественной войны в вашем городе, в конце ролика должен быть кадр сотрудников музея, говорящих фразу «Спасибо ветеранам!». В руках они должны держать плакат с названием вашего города. Видеоролики присылать на почту [email protected] до 9 апреля 2021 года.

Финальные кадры станут основой масштабной мозаики, которая войдет в общий видеоролик-поздравление с Днем Победы. Он будет выложен на YouTube-канале музея-заповедника «Сталинградская битва» и в соцсетях с отметкой всех музеев, принявших участие в акции.

По всем вопросам обращаться по телефону +7 (8442) 550-151 (добавочный 1210) или по адресу электронной почты [email protected] (информационно-издательский отдел).