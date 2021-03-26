Волгоградцев приглашают на мастер-класс по рисованию весенней сакуры, который состоится 27 марта 2021 года в 13:00 в музее-панораме «Сталинградская битва».

Как сообщают в пресс-службе музея, все желающие смогут научиться изображать сакуру, писать иероглифы, а также узнают о Движении породненных городов, об интересных традициях встречи весны в японском городе-побратиме Волгограда – Хиросиме.

Сбор участников в вестибюле музея-панорамы в 12:50.

Участие в мастер-классе бесплатное, возрастное ограничение 7+.

Продолжительность мастер-класса 1 час. Количество мест ограничено.

Необходима предварительная запись по телефону: 55-00-83.