В текущем году молодежные объединения региона планируют провести более 500 акций по благоустройству территорий возле военных мемориалов. Мероприятия будут проходить в рамках проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» нацпроекта «Образование». В акциях примут участие более двух тысяч волонтеров.

Как сообщает областная администрация, субботники и акции стартуют в апреле 2021 года. За каждым объединением будут закреплены военные мемориалы, в первую очередь за «Волонтерами Победы» и добровольческими отрядами регионального волонтерского центра. В 2021 году приведут в порядок и озеленят более 500 захоронений, большинство из которых расположены в Волгограде, Камышинском и Калачевском районах. Также активисты традиционно примут участие в международном субботнике.

В волгоградском регионе также продолжается регистрация волонтеров для поддержки общероссийского проекта — единой платформы по голосованию за объекты благоустройства. На сайте 34.gorodsreda.ru жители девяти муниципальных образований Волгоградской области выберут первоочередные территории для благоустройства-2022. Желающим стать добровольцами необходимо оставить заявку на сайте dobro.ru. Волонтеры будут работать в МФЦ, торговых центрах, объектах культуры и других общественных местах.