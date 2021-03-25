Lenovo — известный бренд компьютерной техники и электроники со штаб-квартирой в Пекине. Компания Леново или Lenovo Group Limited основана в 1984 году группой членов Китайской академии наук. Она производит три основные группы товаров: персональные компьютеры, мобильные устройства и дата-центры ($4 млрд, 9 %).

Сравнительно недавно бренд представил новинку — модульный сервер Леново ThinkSystem SD 650, которую можно заказать здесь.

Особенности

Север ThinkSystem SD650 от Леново — модульный вариант вычислительной платформы. Он создан для выполнения высокопроизводительных вычислений, а также может применяться для развертывания облачных сред крупного масштаба. Устройство способно выдерживать разнообразные рабочие нагрузки.

Основная особенность сервера — жидкостное охлаждение Direct-to-Node (DTN). Каждый его узел высотой 1U включает в себя 4 установленных на плате GPU NVIDIA A100. Производительность вычислений на каждую серверную стойку — до 3 PFLOPs. Наличие системы жидкостного охлаждения снижает энергопотребление до 40%. При этом сохраняется рекордная на данный момент производительность и плотность вычислений.

Другие инновационные решения

Высокая производительность работы ThinkSystem SD650 обеспечивается использованием следующих инновационных решений:

наличие вместительной оперативной памяти узла составляющей до 768 гигабайт;

возможность увеличения суммарной производительности серверов путем использования высокоскоростных модулей TruDDR4;

поддержка дистанционного управления посредством интегрированного модуля XClarity Controller;

наличие адаптера 1 GbE BaseT LOM;

использование высокоэффективных блоков питания;

управление устройством платформой LiCO, что дает возможность с легкостью управлять ресурсами масштабных HPC-кластеров, а также помогает ускорить разработку приложений с применением возможностей искусственного интеллекта;

управление потреблением электроэнергии посредством спецнабора инструментов xCAT.

К плюсам оборудования, кроме всего прочего, относятся также низкий уровень шума и возможность наращивание мощности без необходимости монтажа дополнительных систем кондиционирования. У сервера широкий спектр применений в самых разных отраслях: инженерной, нефтегазовой, научной и пр.