В регионе работают мобильные бригады, которые помогают доставлять продукты питания и лекарства пожилым людям в отдаленные поселения региона. Их помощью уже воспользовалось более 1,3 тысячи жителей Волгоградской области с начала текущего года.

Как сообщает областная администрация, бригады доставляют на дом лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости. Данной услугой могут воспользоваться признанные нуждающимися в социальном обслуживании жители пожилого возраста, инвалиды, семьи с детьми и другие отдельные категории граждан. В 2021 году уже оказано почти 1800 таких услуг.

В доставке продуктов питания задействованы 34 мобильные бригады, используются автомобили класса «универсал» — транспорт поступил в 2019 году в районные социальные центры по региональному проекту «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Также в регионе действует услуга бесплатной службы доставки пожилых граждан из отдаленных поселков в прививочные пункты для вакцинации от коронавирусной инфекции и прохождения диспансеризации.