Выставка «НЭП. Царицын. Эпоха перемен» будет экспонироваться в Мемориально-историческом музее с 12 марта. Это совместный проект Музея-заповедника «Сталинградская битва» и Российского государственного архива современной политической истории.

Как сообщает пресс-служба музея-заповедника, проект приурочен к 100-летию перехода первого в мире государства рабочих и крестьян к Новой экономической политике (НЭП), проводившейся в 1921 — 1928-е годы в Советской России и в СССР.

Выставка повествует о тех изменениях в общественно-политической и социальной сферах, в экономических отношениях, культуре, повседневной жизни граждан города Царицына (с 1925 г. – Сталинграда) и региона в целом в 1921-1928 гг, которые появились в результате проводимых Советской властью реформ в политике и экономике страны.

На выставке гости смогут увидеть уникальные документы, фотографии, подлинные денежные купюры, предметы быта жителей нашего региона той поры из фондов музея-заповедника «Сталинградская битва», Российского государственного архива современной политической истории (РГАСПИ), Государственного архива Волгоградской области (ГАВО), Волгоградской областной универсальной научной библиотеки им М. Горького, музея завода «Красный Октябрь», собраний частных коллекционеров города.

Открытие запланировано на 11:00. Работа выставки продлится до 25 апреля 2021 года.