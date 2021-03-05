Начиная со следующей недели маршрутное такси № 46с «Жилгородок – Магазин (28-й километр)» поменяет схему движения и будет ходить через частный сектор по ул. Качинцев.

Как сообщает РИАЦ, изменения вступят в силу 9 марта. Микроавтобусы маршрута № 46с, следуя из Тракторозаводского района, будут поворачивать с улицы им. Покрышкина на улицу Р.Гамзатова. После этого общественный транспорт вернется на Вторую продольную, свернет направо на улицу Качинцев и проследует по ней до проспекта им. Маршала Жукова. Далее транспорт будет работать по уже привычной схеме — до конечной остановки возле трамвайного кольца на пересечении улиц 51-й Гвардейской и Космонавтов в Дзержинском районе.

По мнению специалистов, изменения в движении маршрутного такси № 46с повысит транспортную обеспеченность частного сектора на улице Качинцев (остановки общественного транспорта «Зигзаг», «Магазин», «Школа № 41»). Через этот участок по-прежнему проходят опорный автобусный маршрут № 35 «Волгоградский оптово-строительный рынок – Больничный комплекс» и несколько вспомогательных направлений, включая маршрутки № 50 «Комарово – гипермаркет «Магнит» (Семь Ветров).