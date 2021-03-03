Архитекторы вскоре приступят к разработке проектно-сметной документации по реставрации летней террасы с балюстрадой здания бывшего кинотеатра «Победа». Реставрация будет проходить в рамках реконструкции здания.

Как сообщают в комитете культуры Волгоградской области, восстанавливать данный архитектурный элемент будут после изучения архивных чертежей — при разработке проекта реконструкции учтут исторический облик внутреннего дворика кинотеатра «Победа». Задача проработать концепцию благоустройства и дальнейшего использования внутреннего двора и прилегающей к кинотеатру территории поставлена главой региона.

На данный момент на объекте были завершены все подготовительные работы, продолжаются работы по демонтажу. В этом году строителям также предстоит обновить кровельное покрытие, приступить к устройству инженерных систем и внутренней отделке помещений.

Планируется, что уже в 2023 году здесь разместится Волгоградский областной театр кукол — сегодня учреждение культуры не имеет отдельного здания и с середины прошлого века располагается в небольшом помещении бывшей столовой. При этом театр является одним из самых востребованных детьми и их родителями: ежегодно коллектив дает свыше 500 спектаклей, которые посещают более 50 тысяч зрителей.

В Доме детства оборудуют три зала: основной на 240 мест, вспомогательный для проведения репетиций на 80 мест и многофункциональный — на 100. Все помещения оснастят современным звуковым и световым оборудованием.