В лесничествах начали готовиться к наступлению пожароопасного сезона. На данный момент в регионе проводятся проверки готовности сил и средств к борьбе с огненной стихией. Рейды пройдут во всех 22 лесничествах волгоградского региона.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, первый рейд был проведен на Иловлинской лесопожарной станции. Проведенная проверка показала готовность станции и сотрудников лесничества к ликвидации возгораний и предотвращению распространения огня. Специалисты лесопожарного формирования регулярно участвуют в межведомственных тренировках, имеют опыт борьбы со стихией: крупные природные пожары 2017 года продемонстрировали слаженность действий и профессионализм сотрудников лесничества. В результате ущерб лесным насаждениям был минимизирован.

Напомним, волгоградский регион расположен в высокорискованной климатической зоне, что ставит перед органами власти, силовыми структурами сложные задачи. С 2014 года, согласно поставленной губернатором Андреем Бочаровым задаче, для обеспечения безопасности жителей, объектов инфраструктуры и территорий на регулярной основе проходят межведомственные учения, позволяющие до автоматизма отработать алгоритм действий при угрозе и возникновении ЧС природного характера. Постоянно обновляется материально-техническая база специальных служб.