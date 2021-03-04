Вплоть до 8 марта Волгоградский областной краеведческий музей будет проводить пешеходные экскурсии, тема которых будет представлена гостям впервые. Так, 5 марта состоится премьера пешеходной экскурсии «Царицын купеческий». Гидом будет выступать научные сотрудник Борис Колесников.

По данным пресс-службы музея, во время экскурсии вы посетите подлинные островки старого Царицына, затерянные в центре современного Волгограда и увидите неповторимые по своей архитектуре купеческие особняки. А также узнаете о том, какими были царицынские купцы, богачи, вершившие судьбы города во второй половине XIX – начале XX вв. Как они зарабатывали миллионы, конфликтовали между собой, переживали личные трагедии и творили добрые дела на благо города. Услышите историю главной городской площади и кафедрального собора и пройдетесь по улочкам давно исчезнувшего Преображенского форштадта. Сбор группы на улице Гоголя напротив мемориально-исторического музея, где вас будет ждать экскурсовод (тел. +7(927)529-50-97) с табличкой «Волгоградский областной краеведческий музей. Экскурсия «Царицын купеческий». 12+. 350 руб. Начало в 15:00.

6, 7 и 8 марта будет проходить эксклюзивная, праздничная, пешеходная экскурсия по историческому центру города «Портрет незнакомки». Гости услышат царицынские истории любви, узнают, о нравах и облике царицанок, их маленькие секреты личной жизни. В финале экскурсии — на смотровой площадке пожарной каланчи — прекрасных женщин ждет милый сюрприз. 12+. 350 руб. Начало в 12:00 и 15:00.

Телефоны для справок и заказа экскурсий:

(8442) 38– 84-39, (8442) 38-84-37