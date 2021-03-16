Волгоградский областной краеведческий музей приглашает детей и их родителей на мероприятие «Жаворонки». Во время мероприятия участники познакомятся с народным праздником «Жаворонки».

Как сообщает пресс-служба музея, мероприятие будет проходить 20 марта. Участники смогут узнать о народных обычаях и традициях. Также во время проведения мероприятия состоится интерактивная игра, где дети узнают интересные факты о местах обитания птиц, их следах и приметах. 6+. 150 руб.

Начало программы в 10:00.

Телефоны для заказа экскурсий: (8442) 38–84-39, 38-84-37.

Соблюдение санитарно-гигиенических норм обязательно!