Сотрудники Волгоградского областного краеведческого музея подготовили для волгоградок разнообразную программу мероприятий, посвященных Международному женскому дню. Уже 4 марта очаровательных дам приглашают на открытие выставки «Секреты женской красоты».

Как сообщает пресс-служба музея, открытие состоится 4 марта в 12:00. В экспозиции будет представлена подлинная женская одежда из фондовой коллекции музея. Лучшие экспонаты ручной работы, которым около века и чуть менее: нижнее белье, манишки, коллекция вееров, журналы мод и выкройки, украшения и аксессуары. Воссоздан интерьер женского будуара начала века. Украшают зал портреты работ замечательных волгоградских художников Надежды Черниковой и Алексея Бородина.

Выставка продлится один месяц. Вход со стороны пр. Ленина, 7.

5 марта в 15:00 состоится премьера пешеходной экскурсии «Царицын купеческий». Экскурсию проведет научный сотрудник Борис Колесников. Экскурсанты посетят подлинные островки старого Царицына, затерянные в центре современного Волгограда и увидите неповторимые по своей архитектуре купеческие особняки. Узнают о том, какими были царицынские купцы, богачи, вершившие судьбы города во второй половине XIX – начале XX вв. А также услышат историю главной городской площади и кафедрального собора и пройдетесь по улочкам давно исчезнувшего Преображенского форштадта. Сбор группы на улице Гоголя напротив мемориально-исторического музея, где вас будет ждать экскурсовод (тел. +7(927)529-50-97) с табличкой «Волгоградский областной краеведческий музей. Экскурсия «Царицын купеческий». 12+. 350 руб.

Вечером того же дня, 5 марта, в 17:00 в нашей музыкальной гостиной — в старинных интерьерах купца Репникова начнется концерт «Для вас, любимые». Для вас будет петь Арман Погосян, лауреат Всероссийского и международных конкурсов. 12+. 300 руб.

6 марта в 11:00 пройдет предпраздничное мероприятие «Из Царицына с любовью». Посетив его посетители узнают много нового о культурной и театральной жизни города Царицына, о роли женщины в сфере женского образования и как менялся облик города. 14+. 200 руб.

6, 7 и 8 марта состоится эксклюзивная праздничная, пешеходная экскурсия по историческому центру города «Портрет незнакомки». Гости услышат царицынские истории любви, узнают, о нравах и облике царицанок, их маленькие секреты личной жизни. В финале экскурсии — на смотровой площадке пожарной каланчи — прекрасных женщин ждет милый сюрприз. 12+. 350 руб. Начало в 12:00 и 15:00.

7 марта с 10:00 до 17:00 в музее будет проходить мастер – класс «Для самых милых и родных». Приглашаются ребята в возрасте от 6 лет, желающие удивить своих мам и бабушек необычным подарком к 8 марта. 6+. 250 руб.

В этом году Международный женский день совпал с еще одним замечательным и всенародно любимым праздником — Масленицей. Поэтому 8 марта в музее стартуют мероприятия, посвященные любимому всем народом празднику. 8 марта в 11:00 начнется «Масленица по-царицынски». Посетив его, вы узнаете, как зазывали гостей и Масленицу в гости и чем потчевали дорогих гостей в Царицыне. 14+. 200 руб.

Кроме того, с 3 по 8 марта в музее будет проходить традиционная весенняя выставка фиалок.

В праздничные дни наш музей открыт 6, 7 и 8 марта с 10:00 до 18:00.

Более подробная информация и запись по телефонам: 38-84-37, 38-84-39.

Соблюдается масочный режим.