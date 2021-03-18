Волгоградский областной краеведческий музей сообщил о запуске нового проекта — мастерская «Рукотворные чудеса». Проект призван помочь юным посетителям познакомиться с экспозиционным залом «Природа Волгоградской области» и приобщиться к декоративно-прикладному творчеству.

Как сообщает комитет культуры Волгоградской области, первый мастер-класс под названием «Жаворонки» состоится в мастерской 21 марта. Во время мероприятия дети смогут своими руками сделать поделку «Жаворонок в руке» и услышать увлекательные истории про птиц.

Приглашаются дети в возрасте от 3-х лет и их родители, все материалы для изготовления предоставляются музеем. Начало в 12:00. Посещение только по предварительной записи по телефонам: 8(8442) 38-84-39, 38-84-37.