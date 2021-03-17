Согласно прогнозу синоптиков, в Волгограде постепенно устанавливаются плюсовые температуры, однако отопительный сезон пока не заканчивается. «Концессии теплоснабжения» продолжают стабильно подавать тепло в дома волгоградцев.

Для каждой котельной разработана своя режимная карта, в соответствии с которой подается тепло в жилые дома и социальные объекты. Режимная карта составляется на основании сразу нескольких показателей: тепловой нагрузки, давления, расхода теплоносителя и температуры наружного воздуха. При этом температурный режим работы котельных регулируется дважды в сутки: по усредненной температуре наружного воздуха и прогнозной среднесуточной температуре.

Так, например, при температуре воздуха 0°C нормативная температура теплоносителя, выходящего из котельной, будет равна +78°C. После прохождения через центральный тепловой пункт или элеваторный узел непосредственно в многоквартирном доме, температура понижается до +55°C. Напомним, согласно «Правилам предоставления коммунальных услуг» температура в жилых помещениях не должна быть ниже +18 °C (в угловых комнатах — +20 °C).

Если вы обнаружили, что температура в вашей квартире ниже нормативной, то вам следует обратиться в свою управляющую компанию. Так же стоит поступить, если в жилом помещении слишком жарко и очевиден перетоп, поскольку именно УК регулирует циркуляцию тепла внутри дома.

«Концессии теплоснабжения» ведут масштабную работу по улучшению качества услуг. За последние годы в рамках инвестпрограммы РСО провели реконструкцию ряда крупных котельных и крупных тепловых узлов, от бесперебойной работы которых зависит подача теплоснабжения в микрорайоны, а это квартиры сотен тысяч жителей. Сегодня «Концессии водоснабжения обслуживают 125 котельных, 318 центральных тепловых пунктов, местных тепловых пунктов и насосных станций. Все они обеспечивают надежную подачу тепла в дома волгоградцев.