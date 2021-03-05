Реконструкция сетей водоотведения ведется по улице Двинской в границах от ул. Карской до ул. Рокоссовского. На этом участке специалисты концессий увеличивают диаметр коллектора с 300 мм до 500 мм.



Наравне с другими районами в Дзержинском активно ведется строительство жилых домов и развитие коммунальной инфраструктуры. За последние 5 лет коммунальщики проложили новый Разгуляевский коллектор, смонтировали сети и насосные станции в поселках Гумрак и Аэропорт. В настоящее время в завершающей стадии находится обновление канализационных сетей от ул. Карской до ул. Рокоссовского. Здесь увеличивают диаметр коллектора до 500 мм на территории протяженностью 467 метров. Это позволит увеличить пропускную способность канализационной сети и тем самым повысить надежность и качество услуг для потребителей.

Бригаде осталось только проложить новую трубу длиной 50 метров диаметром 500 мм под второй продольной магистралью по ул. Рокоссовского. Для того чтобы сохранить дорожное полотно, рабочие монтируют трубопровод с помощью метода продавливания. Благодаря проведенным мероприятиям пропускная способность существующей канализации будет увеличена, что позволит подключить новых абонентов и произвести обновление сетей.

Повышение качества и доступности услуг – приоритетная задача работы «Концессий водоснабжения». Напомним, в рамках реализации инвестпрограммы во всех районах Волгограда проводится строительство новых и обновление изношенных коммуникаций, проложенных 30-70 лет назад. С помощью модернизации водопроводно-канализационного хозяйства решаются задачи по снижению общего процента износа сетей. Кроме того, инвестиционная программа «Концессий водоснабжения» даёт возможность развития инфраструктуры нашего города.