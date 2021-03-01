Столовые приборы, лезвия, вилка от розетки и стеклянные колбы – такой «улов» получила канализационная бригада в результате устранения засора коллектора на улице Чуйкова в минувшие выходные. Рядом с коллектором находится диспансерное отделение психиатрической больницы №2 и жилые многоквартирные дома.

Напомним, ранее сотрудникам концессий уже доводилось встречать такие «канализационные сюрпризы». Так, в разное время в городской канализации находили автомобильные покрышки, куски бетонного столба, ковры, стекло, пластик. По находкам в коллекторах иногда можно даже сразу понять, какие организации находятся рядом. Летом прошлого года, например, вблизи гостиницы «Турист» канализационная бригада вытащила несколько наволочек.

Отметим, что размер выброшенного в канализацию предмета, по сути, не имеет значения. В коллекторах набухают даже пищевые отходы, а когда к ним добавляются столь нетипичные для канализации предметы, образуется многометровый засор. При этом не всегда его удается устранить с помощью каналопромывочной машины. Иногда коммунальщикам приходится разбирать засоры вручную или вовсе вырезать часть трубы и менять ее на новую. Всего этого можно было бы избежать, если бы волгоградцы выбрасывали твердые отходы в мусорное ведро.

В 2020 году сотрудники «Концессий водоснабжения» устранили более 10,5 тысяч коммунальных засоров по всему городу, в этом году было проведено уже больше 1000.

Повышение качества услуг – приоритетная задача работы «Концессий водоснабжения». Так, для быстрого устранения засоров «Концессии водоснабжения» закупили современные каналопромывочные машины. Коммунальщики просят жителей более ответственно относиться к сортировке отходов. Поскольку засоры – это проблема, которую проще предотвратить, чем ликвидировать.