Сегодня на одном из объектов водоканала состоялось стартовое совещание по реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». В качестве пилотной площадки выбран цех «Север», эксплуатирующий сети Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов. Проект позволит повысить надежность и качество услуг, поставляемых волгоградцам.

Цель проекта – повысить эффективность работы за счет сокращения потерь, — говорит и.о. главного инженера «Концессий водоснабжения» Дмитрий Лебедев, открывший стартовое совещание. – Вместе мы создадим сильную команду, нацеленную на достижение результата.

В результате проекта производительность водоканала должна увеличиться не менее, чем на 5% после первого года реализации и не менее 30% по итогам третьего года, по сравнению со стартовым значением.

На первом этапе специалисты проведут диагностику пилотной площадки, выявят основные проблемы и разработают мероприятия для повышения эффективности работы. В дальнейшем инструменты бережливого производства внедрят во все структурные подразделения. Информационную поддержку проекта оказывает Региональный Центр Компетенций в сфере производительности труда.

Бережливое производство – особый подход к управлению предприятием, позволяющий повышать качество работы через сокращение потерь и повышение производительности труда. Консультационную поддержку в реализации нового подхода водоканалу окажет Региональный центр компетенций. Проект позволит водоканалу повысить надежность и качество предоставляемых услуг жителям Волгограда.