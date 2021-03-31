В целях повышения качества и доступности услуг «Концессии водоснабжения» заключили договор на технологическое подключение к сетям водоснабжения и водоотведения жилой застройки в комплексе «Родниковая долина». До конца текущего года подрядчик выполнит масштабный объем строительно-монтажных работ.

На объекте бригады выполнят следующие виды работ:

Прокладка самотечных канализационных коллекторов диаметром 1000 мм протяженностью 4,3 км и диаметром 800 мм протяженностью 2,6 км.

Строительство магистрального водопровода в две нитки диаметром 600 мм протяженностью 5,8 км и водовода диаметром 1000 мм протяженностью 6,8 км.

Строительство водопроводной насосной станции с двумя резервуарами чистой воды объемом не менее чем по 1000 м³ каждый, в районе жилой застройки «Родниковая долина-2».

Строительство сетей водоснабжения и водоотведения ведется с учетом перспективного развития микрорайона и позволит обеспечить качественную и бесперебойную подачу ресурса новым абонентам.

Напомним, проект жилищного строительства «Долина» один из самых масштабных в Волгограде, его строительство ведется с 2015 года. В жилом комплексе уже введено в эксплуатацию три детских сада общей численностью на 750 мест, одно из дошкольных учреждений возведено в рамках регионального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография», школа на 1000 мест и 5 автомобильных дорог, возведенных в рамках нацпроектов «Жильё и городская среда» и «Безопасные качественные дороги». Сейчас строительство жилых домов и объектов социальной и общественно-деловой инфраструктуры продолжается.