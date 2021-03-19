В результате очередного рейда, холодного водоснабжения лишился владелец торгового помещения в Дзержинском районе Волгограда. Нерадивый собственник сдал площадь в аренду под продуктовый магазин, однако договор с ресурсоснабжающей организацией решил не заключать.

«Концессии водоснабжения» отправляли собственнику помещения предписание, в котором говорилось о необходимости заключения договора в течение двух недель. Мужчина пренебрег своими обязанностями, что привело к отключению ресурса.

Отметим, что продуктовый магазин находится в здании многоквартирного дома. Безответственные волгоградские предприниматели часто пользуются этим фактором и подключаются к водоснабжению незаконно. При этом все их расходы списываются на общедомовые нужды. В итоге страдают честные жители, которые платят и за себя, и за соседей-нарушителей. Рейды «Концессий водоснабжений» помогают навести порядок в таких ситуациях и призвать собственников торговых помещений ответственно относиться к потреблению ресурса.

«Самовольное подключение не допускается ни к общедомовым сетям, ни к городским. Это прямое нарушение закона. Согласно действующему законодательству всем потребителям ресурса необходимо заключать договор единого холодного водоснабжения с ресурсоснабжающей организацией», — объясняет руководитель группы по работе с договорами технического присоединения «Концессий водоснабжения» Елена Шаповалова.

Напоминаем, если вы обнаружили, что счета за общедомовые нужды резко увеличились, это может быть признаком того, что в вашем доме находится нелегальный абонент, который использует воду в промышленных нуждах. В таком случае следует обратиться за помощью в свою управляющую компанию.

Что же касается нарушителя в Дзержинском районе Волгограда, водоснабжение ему будет восстановлено сразу после того, как он заключит договор на предоставление ресурса с «Концессиями водоснабжения». Сделать это владелец помещения и другие абоненты могут в центральном офисе, расположенном по адресу ул. Пархоменко 47а. Сотрудники центра обслуживания клиентов подробно расскажут обо всех необходимых документах и помогут максимально быстро оформить договор. Повышение качества и доступности услуг – основная задача «Концессий водоснабжения».