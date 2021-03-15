В Волгоградской области начинается обильное таяние снега и льда. Половодье может грозить подтоплением некоторых населенных пунктов нашего региона и важных социальных объектов Волгограда. Кроме того, талые воды могут отрицательно влиять на качество питьевой воды. В связи с этим водоканал ведет активную подготовку к паводкоопасному сезону.



Сотрудники «Концессий водоснабжения» заблаговременно провели осмотр зданий, сооружений, водопроводно-канализационных сетей и источников энергоснабжения, расположенных в непосредственной близости от водных объектов, балок, котлованов и других мест, находящихся в возможной зоне подтопления паводковыми водами. Также коммунальщики подготовили к работе откачивающую технику.

Кроме того, сотрудники водоканала регулярно проверяют герметичность скважинных водозаборов с целью предотвращения попадания поверхностных талых вод в источники водоснабжения. Это позволит сохранить нормативы качества питьевой воды в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода…». Повышение качества и доступности услуг – приоритетная задача работы «Концессий водоснабжения».

Напомним, подготовка к предстоящему паводкоопасному сезону и пропуску весеннего половодья стала ключевой темой оперативного совещания, которое 15 марта провел губернатор Андрей Бочаров. Глава региона напомнил, что в регионах Волго-Камского бассейна и в верховьях Волги этой зимой было отмечено большое количество запасов снега и льда. В связи с этим Андрей Бочаров поручил профильным ведомствам заблаговременно подготовиться к половодью.