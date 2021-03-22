С 1 января 2021 года закончилось действие моратория на поверку счетчиков. Теперь приборы учета горячего и холодного водоснабжения необходимо поверять регулярно. Однако в Волгограде в связи с этим участились случаи мошенничества. Недобропорядочные граждане представляются сотрудниками ресурсоснабжающих организаций и требуют за поверку счетчиков около 8 тыс. рублей, что в 30 раз больше средней стоимости поверки.

Концессии водо- и теплоснабжения напоминают волгоградцам, что поверять счетчики могут только компании, зарегистрированные в специальном сервисе Росаккредитации. В Волгограде таких организаций всего 8, в том числе и «Концессии водоснабжения». Если же компании в сервисе нет, то поверка счетчика этой организацией будет считаться недействительной.

В «Концессиях водоснабжения» работает своя лаборатория метрологии, в которой можно поверить счетчики как холодной, так и горячей воды. Поверка приборов учета, установленных в многоквартирных и частных домах в среднем стоит 250 рублей.

Срок действия последней поверки абонент может посмотреть в паспорте счетчика, который выдавался при его установке или в свидетельстве о последней поверке. В среднем межповерочный интервал для счетчиков горячего водоснабжения – 4 года, холодного – 5-6 лет. Если вы обнаружили, что срок последней поверки истек, то необходимо сразу же обратиться с заявлением в компанию-поверитель.

Отметим, также, что первые три месяца после окончания срока действия поверки, плату за холодное и горячее водоснабжение будут рассчитывать по средним показателям за последние полгода. По истечении этого срока, если жители так и не сделают поверку прибора учета, за воду оплата будет начисляться по нормативу (с учетом повышающего коэффициента 1,5).

Повышение качества и доступности услуг — основная задача «Концессий водоснабжения». Будьте бдительны и поверяйте счетчики только у официальных компаний. Помните, что абоненты должны эксплуатировать исправные с метрологической точки зрения приборы и проводить регулярные поверки счетчиков, чтобы оплата начислялась корректно.