В последний день масленичной недели парк Комсомольский сад планирует провести народные гулянья с особым размахом. 14 марта в парке гостей будет ждать обширная праздничная программа.

Как сообщают организаторы, в рамках мероприятия проведут ярмарку мёда, ярмарку мастеров-рукодельников, концерт народных коллективов Волгограда, казачью джигитовку, обучение всех желающих приёмам рубки казачей шашкой и владения казачьей нагайкой, частушки, конкурсы по перетягиванию каната, гиревые соревнования, чемпионат по столбоходам и перепиливанию брёвен. Также тут будет проведено представления кукольного театра «Солнечный Лёва», желающие смогут испробовать ходули, ленточные карусели, бои подушками, битвы на мягких копьях, а ещё бесплатные угощения блинами с чаем, выступления талантливых ребят из ВРОДО «Созвездие талантов», хороводы, «ручеёк», катание на лошадях и даже целый спектакль от инклюзивного конного театра и, конечно же, «Царь горы», «Стенка на стенку» и «Куча-мала» на огромной горе душистого сена.

По традиции, празднования закончатся файер-шоу возле резиденции Деда Мороза и ярким сжиганием чучела из огнемётов. Мероприятие будет проходить в парке 14 марта с 12:00 до 17:30.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.