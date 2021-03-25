Ежегодно 25 марта отмечается День работника культуры. В этом году в честь этого праздника Волгоградский областной краеведческий музей подготовил праздничную программу мероприятий «Весенняя палитра». Посетителей музея смогут сыграть на фортепиано возрастом более 100 лет, увидеть уникальную археологическую находку, познакомиться с театральной жизнью Сталинграда и подняться на пожарную каланчу.

25 марта в 16:00 начнется мероприятие «Музыкальный салон в Царицыне». Музыкальная коллекция Волгоградского областного краеведческого музея многообразна и звучит до сих пор. Посетителям расскажут о таких уникальных музыкальных инструментах как цитра и фисгармония. Эксклюзивным подарком от музея станет возможность игры на фортепиано «Циммерман», которому более 125 лет.

26 марта в 12:00 в зале «Золотая Орда. Тайна исчезнувшей цивилизации» открывается выставка «История одного экспоната». На ней будет представлено уникальное украшение седла монгольского коня XIV века, найденное в одной из археологических экспедиций волгоградскими учеными.

27 марта в 12:00, ко Всемирному дню театра, Волгоградский областной краеведческий музей подготовил эксклюзивную экскурсию «Витрины театра», в ходе которой гости познакомятся с театральной жизни Сталинграда 1950-х гг.

В этот же день в 14:00 начнется концерт Натэллы Имедашвили. Он будет посвящен 115-летнему юбилею великой советской певицы Клавдии Шульженко.

27 и 28 марта в 15:00 музей приглашает на экскурсию, ставшую победителем регионального конкурса «Лучший турмаршрут по Волгоградской области». На экскурсии «Ступени истории» гости познакомятся с историей нашего города и поднимутся на смотровую площадку здания бывшей пожарной каланчи. Кроме того 28 марта в 15:00 состоится пешеходная экскурсия «Зацарицынский форштадт».

Телефоны для справок: 8(8442) 38– 84-39, 38-84-37.

Справка: Государственный статус праздник «День работника культуры» получил в 2007 году. Этот день стал общим профессиональным праздником для тех, кто отмечал ранее, независимо друг от друга, день российской печати, международный день памятников и исторических мест, день музеев, день писателя, день театра, всемирный день книг и авторского права и другие подобные даты.