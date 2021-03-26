Очередное заседание Клуба любителей русского языка «РусскийЯзык.ru» состоится 30 марта в Волгоградской ОУНБ им. М. Горького.

Как сообщает пресс-служба библиотеки, темой заседания станет «Сочетание знаков препинания». К участию приглашаются все желающие. Это уже пятое занятие по подготовке к Тотальному диктанту. При написании тренировочного диктанта, участники Клуба смогут поближе познакомиться с творчеством Дмитрия Глуховского. На пятом занятии Вашему вниманию будет представлен отрывок из его рассказа «Лети».

Всех, кто любит русский язык, желает посвятить ему чуть больше времени в своей жизни, узнать его ещё лучше и найти единомышленников, ждут на заседаниях Клуба.

Заседание Клуба «РусскийЯзык.ru» состоится в Конференц-зале Библиотеки (4-ый этаж), начало в 18:00.

Возрастное ограничение: 16+

Дополнительная информация:

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